Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что украинским боевикам создают серьезные проблемы российские авиабомбы с модулями планирования и коррекции, а также беспилотники-камикадзе.

Особенно опасными являются дроны «Ланцет» и другие ударные БПЛА, которые атакуют бронетехнику и скопления живой силы, опорные пункты и целые укрепрайоны.

Также проблемой являются планирующие авиабомбы, цитирует журналистов РИА Новости. Эти боезаряды преодолевают большие расстояния, позволяя истребителям ВКС РФ не входить в зону действия украинской ПВО, уничтожают практически любые цели.

Так, ранее военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал видеозапись удара одной из таких бомб, ФАБ-1500, по позициям украинских войск. На ней хорошо видно, как боезаряд разрывается прямо в здании, где затаились боевики.