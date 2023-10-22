Советская актриса Евгения Сабельникова, прославившаяся ролью Насти в сказке «Горя бояться – счастья не видать, снялась еще в ряде фильмов, а затем ушла с «Мосфильма» и бесследно исчезла. Куда именно, выясняло издание «Аргументы и факты».

Первым фильмом, в котором снялась Сабельникова, является «Ночная смена». Картина вышла на экраны в 1970 году. После этого была сказка «Горя бояться – счастья не видать», в которой актриса блестяще исполнила роль невесты солдата Насти.

Успех был оглушительным. Девушка стала получать гораздо больше приглашений от режиссеров и снялась примерно в 20 картинах.

На съемках фильма «О тех, кого помню и люблю» Сабельникова познакомилась с актером Валерием Золотухиным. Между ними вспыхнул роман, однако актер был вынужден оставить молодую возлюбленную из-за скандала, устроенного его женой Ниной Шацкой. Евгения впала в депрессию, после которой быстро вышла замуж, родила ребенка и практически сразу развелась с мужем.

В 80-х Сабельникова вышла замуж за австрийца, из-за чего ее перестали приглашать в кино. После фильма «Мы обвиняем» Евгения ушла с «Мосфильма» и перестала сниматься в СССР из-за сильного давления, оказываемого на нее со всех сторон. Сперва она спасалась в ограниченном мире, где для нее существовали только дочь и возлюбленный, а забеременев во второй раз, уехала в Германию.

Сперва актриса занималась преподаванием актерского мастерства и ставила спектакли, а затем получила медицинское образование. Сейчас она счастливо живет в ФРГ.