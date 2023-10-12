Хорошо известная по программе «Аншлаг» артистка Клара Новикова с момента начала специальной военной операции исчезла с экранов и не принимает участие во многочисленных развлекательных проектах. Портал News.ru выяснил, чем знаменитость занимается сейчас.

Родилась будущая артистка в Киеве 12 декабря 1946 года. Оно окончила Киевскую студию эстрадно-циркового искусства, а в 1976 году начала работать в Москонцерте.

Во время своей творческой карьеры Новикова воплотила на сцене множество образов, многие зрители хорошо знают ее как «тетю Соню». Также она исполнила главную роль в театральной постановке «Поздняя любовь», успешно справившись с амплуа драматической актрисы.

Сейчас артистка не появляется в развлекательных программах. Сама она говорит, что не хочет участвовать в таких проектах, так как ей часто задают провокационные вопросы о специальной военной операции и о политике вообще.

Она рассказала, что ей часто звонят знакомые из Киева и других городов Украины. Также Новикова объяснила, почему не ездит с концертами в Донбасс.