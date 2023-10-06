Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После премьеры фильма «Обитаемый остров» в 2009 году актер Василий Степанов был назван зрителями самым красивым артистом России. Тг-канал «Изнанка» выяснял, куда сейчас исчез исполнитель главной роли в этой картине.

После успеха в «Обитаемом острове» у Степанова не было проблем с предложениями, он достаточно активно снимался до 2017 года. Однако затем он пытался спасти кошку, не удержался и упал с высоты третьего этажа.

Актер сломал и долго лечил поврежденную ногу, но после этого его начали преследовать неврозы. Свалившиеся внезапно проблемы со здоровьем не давали возможности хорошо зарабатывать и поэтому Степанов начал хвататься за любую работу. Одно время он даже мыл троллейбусы в автопарке.

В 2019 году с диагнозом «шизофрения» он попал в больницу. В настоящий момент артист выезжает только на дачу и занимается приусадебным участком, полностью отойдя от публичного образа жизни.

Вам может понравиться

После ссоры с мужем молодая мать найдена мертвой на собственной даче в Свердловской области

В Свердловской области на собственном дачном участке под Богдановичем была найдена мертвой молодая мать 10-месячного ребенка Алена Бухарова. По словам ее близкой подруги, женщина могла свести счеты с жизнью после

Эксперт рассказал о новой угрозе для России, которую готовят на Украине

Эксперт Алексей Васильев, который ведет тг-канал «Русский инженер» сообщил об исходящей от Украины новой угрозе. Он напомнил, что Запад хоть и пытается избежать прямого противостояния с РФ, но все же

Советник главы ДНР Гагин: Группа из 15 солдат ВСУ сдалась в плен под Донецком

Группа из 15 военнослужащих ВСУ во главе с командиром сдалась в плен под Донецком, рассказал агентству ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин. Возглавляющий подразделение боевик пояснил российским военным, что его