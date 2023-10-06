После премьеры фильма «Обитаемый остров» в 2009 году актер Василий Степанов был назван зрителями самым красивым артистом России. Тг-канал «Изнанка» выяснял, куда сейчас исчез исполнитель главной роли в этой картине.

После успеха в «Обитаемом острове» у Степанова не было проблем с предложениями, он достаточно активно снимался до 2017 года. Однако затем он пытался спасти кошку, не удержался и упал с высоты третьего этажа.

Актер сломал и долго лечил поврежденную ногу, но после этого его начали преследовать неврозы. Свалившиеся внезапно проблемы со здоровьем не давали возможности хорошо зарабатывать и поэтому Степанов начал хвататься за любую работу. Одно время он даже мыл троллейбусы в автопарке.

В 2019 году с диагнозом «шизофрения» он попал в больницу. В настоящий момент артист выезжает только на дачу и занимается приусадебным участком, полностью отойдя от публичного образа жизни.