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Портал StarHIT опубликовал фотографии актрисы Александры Афанасьевой-Шевчук, которая выжила после жуткого ДТП в 2013 году.

Артистка театра у Никитских ворот, которая запомнилась зрителям по сериалам «Монтекристо» и «Исцеление любовью», осталась жива только чудом. При этом она частично потеряла память. Из-за этого, а также из-за сильных головных болей Александра была вынуждена прекратить сниматься и играть в театре.
Выяснилось, как живет сейчас чудом выжившая в аварии актриса Афанасьева-Шевчук
Сейчас Афанасьевой-Шевчук 42 года, но выглядит она по-прежнему великолепно. В 2016 году он вышла замуж за продюсера Дмитрия Гузеева. Пара и сейчас живет вместе и воспитывает дочь.

Актриса очень хочет вернуться к творческой деятельности и регулярно публикует портфолио с эпизодами из своих киноработ. Она заявляет о готовности к съемкам.

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