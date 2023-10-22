Согласно информации ряда источников, 47-я бригада ВСУ «Магура», которая была неоднократно перегруппирована и переформирована, фактически перестала существовать. Украинские бойцы активно действовали в районе населенных пунктов Работино и Вербное. И даже несколько недель назад смогли осуществить небольшое продвижение в окрестностях населенного пункта Вербное.

Но ВС России нанесли по боевикам 47-й бригады мощный контрудар ствольной и реактивной артиллерией, а также тяжёлыми огнемётными системами. Отмечается, что украинская бригада понесла колоссальные потери в живой силе и технике.

В Сети появилась видеозапись, на которой одна из военнослужащих 47-й бригады ВСУ с позывным «Рыж» сообщила, что в течение нескольких часов их подразделение понесло огромные потери, каких не было за 4 месяца ожесточенных сражений. «Не думала, что когда-то наступит такой момент, когда я буду записывать такое видео… За несколько часов мы потеряли столько побратимов, сколько не теряли за 4 месяца», – заявила «Рыж».