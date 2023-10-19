Киев в очередной раз пожертвовал своими военнослужащими, чтобы создать картинку для Запада, рассказал военный эксперт Александр Ивановский. Он уточнил, что речь идет о высадке диверсионной группы морских пехотинцев ВСУ в Херсонской области.

Боевиков отправили туда только ради того, чтобы продемонстрировать якобы «зверства российской армии». Диверсионную группу вполне прогнозируемо встретил огонь артиллерийских орудий, поэтому им пришлось ретироваться под Антоновский мост.

«Под мостом, или, как еще называют эти позиции, “на дачах”, ВСУ оборону держат плотно. Но этот участок полностью локализован нашими войсками. Боеприпасы “под мост” ВСУ доставляют только плавсредствами, так как Антоновский мост разрушен. А для полноценной десантной операции у Киева нет ни сил, ни технических средств», —рассказал аналитик.

Он также добавил, что если Киев своей «картинкой» добьется желаемого и получит помощь от США, ему ничего не светит в наступлении в Херсонской области. Днепр невозможно форсировать крупными силами, а мелкие будут просто уничтожаться.