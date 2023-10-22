Военные украинские формирования осуществили попытку высадить ДРГ в районе железнодорожного моста под Херсоном. В ответ российские бойцы открыли по ним огонь. Об этом журналистам сообщили представители российских оперативных служб.

Отмечается, что ВС России смогли уничтожить четыре лодки и 20 человек личного состава ВСУ. Попытку высадки украинских боевиков в районе моста под Херсоном пресекла группировка российских войск «Днепр».

«Пресечена попытка высадки противника в районе малого железнодорожного моста. В результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и 20 боевиков ВСУ», – говорится в сообщении оперативных служб.

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли удар по месту скопления живой силы и техники противника у острова Алексеевский. По предварительным данным, было уничтожено до 12 человек личного состава противника. Также была уничтожена позиция украинских боевиков в районе Дудчан на Каховском направлении.