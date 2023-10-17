Вспомогательные репродуктивные технологии повышают риск развития астмы у ребенка

45 лет назад, в июле 1978 года, случилось рождение первого в истории «ребенка из пробирки», пишет профессор Рафаэль Капаррос-Гонсалес (Университет Гранады) на The Conversation. С той поры методы вспомогательных репродукционных технологий (ВРТ) позволили родиться более чем 10 миллионов мальчиков и девочек, и в этой технологии были достигнуты большие успехи. Однако, как выяснилось, сопровождающий процессы ВРТ стресс у женщины может иметь серьезные последствия для ребенка.

Будущие матери, получающие ВРТ, подвергаются множеству медицинских тестов, частым УЗИ и анализам крови, а также нескольким неудачным попыткам, пока они, наконец, не смогут добиться успешной беременности. Весь этот изнурительный медицинский контроль, помимо собственно неуверенности в том, смогут ли они вообще стать матерями, порождает высокую степень материнского стресса в перинатальном периоде.

Медицинские специалисты определяют перинатальный этап как период, включающий зачатие, беременность, роды и первые 24 месяца после рождения младенца. В общей сложности это тысяча дней (и тысяча ночей) действительно стрессового урагана, отчасти определяющего, как чувствуют себя мать и ребенок, а также какое здоровье у них будет далее.

Высокий стресс матери и будущее ребенка

Профессор Капаррос-Гонсалес отмечает, что стресс – это нормальная адаптивная реакция, помогающая нам преодолеть трудные обстоятельства. Без стресса мы были бы в состоянии растения, не умея справляться с жизненными поворотами. Однако, когда уровень стресса сохраняется в течение определенного времени, это может обернуться заболеваниями. А если человек в этом состоянии является беременной женщиной (или которой предстоит быть беременной в ближайшие 12 месяцев), то этот фактор может вызвать у ее потомства различные заболевания, включая аутизм и ожирение.

Это подтверждается, например, исследованием престижного Каролинского института в Швеции, чьи результаты показывают, как определенные стрессоры в течение решающей тысячи дней способны изменить способ экспрессии ДНК ребенка (эпигенетика) и вызвать у него определенные заболевания, продолжающиеся на протяжении всей его жизни.

Другие работы, например, проведенные в 2015-м немецкими исследователями из Института Макса Планка, добавляют к названной тысяче дней еще и месяцы перед беременностью (стадия предзачатия). Согласно их выводам, стресс перед зачатием также способен изменить эпигенетику ребенка еще до его рождения, что также приводит к негативным последствиям.

Последствия стресса при ВРТ

В большинстве исследований в отношении ВРТ, проведенных на сегодняшний день, участвовало сравнительно небольшое количество участников, хотя и с многообещающими результатами. Цель заключалась в том, чтобы определить, как высокий уровень стресса во время процесса зачатия ВРТ может снизить вероятность успеха процедуры или повлиять на дальнейшее развитие ребенка после рождения.

Чтобы углубиться в этот вопрос, в исследовании 2023 года, проведенном Университетом Гранады в сотрудничестве с другими исследовательскими центрами, были проанализированы медкарты в общей сложности 7073 мальчиков и девочек в Великобритании, от их рождения до достижения 15-летнего возраста.

Результаты очень интересны. Исследователи установили, что те девочки и мальчики, у которых мать или отец были больны астмой, чья мать была моложе 30 лет на момент родов или (и это касается рассматриваемой в статье темы) которые забеременели с помощью методов ВРТ, имели высокий риск развития астмы за период исследования (от 0 до 15 лет).

Располагая этими данными, считает профессор Капаррос-Гонсалес, можно снизить вероятность рождения детей с астмой. В идеале следует принять меры по контролю стресса у женщин, решивших пройти процедуры вспомогательной репродукции, поскольку сегодня это основной подозреваемым в негативном влиянии на здоровье новорожденного.

Проведение адекватной психологической оценки профессионалами в центрах, предлагающих эти методы, по-видимому, дает хорошие результаты. В настоящее время лучшим психологическим методом, располагающим обоснованной научной поддержкой, является когнитивно-поведенческая терапия, успешно применяемая к беременным женщинам.

Методы вспомогательной репродукции предлагают хорошую альтернативу для многих матерей и отцов, желающих завести ребенка. Если описанное в статье стрессовое состояние представляет собой ваш случай, прислушайтесь к советам хорошего профессионала и постарайтесь снизить уровень стресса уже во время процесса зачатия, воспользовавшись поддержкой психолога. Это действительно снизит риск развития астмы у вашего ребенка.