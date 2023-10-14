Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» продемонстрировали высокую эффективность в ходе специальной военной операции ВС РФ. Именно поэтому боевики украинской армии объявили на них охоту, сообщил «Московский комсомолец».

Для захвата или уничтожения ТОС-1А в рядах ВСУ созданы отдельные отряды специального назначения. Киев не жалеет снарядов американских РСЗО HIMARS и FPV-дронов, задачей которых является только ликвидация «Солнцепеков».

Однако российские военные знают об этой угрозе и предпринимают меры, чтобы свести ее к минимуму. Так, они используют станции радиоэлектронной борьбы, которые способны глушить любые приближающиеся к позициям ТОС-1А беспилотные аппараты. По словам одного из офицеров ВС РФ, эти средства РЭБ засекречены и об их характеристиках информации практически нет.

Кроме того, применяются другие способы защиты «Солнцепеков» от украинских «охотников». Бойцы самостоятельно оснащают их металлическими козырьками, прикрывающими от атак дронов все уязвимые места. Кроме того, после ударов по противнику тяжелые огнеметные системы моментально меняют позиции, что дает возможность запутать контрбатарейную борьбы.

Западные эксперты неоднократно называли ТОС-1А наиболее мощным неядерным оружием в мире и отмечали, что они создают ВСУ множество серьезных проблем, уничтожая боевиков в укрытиях, технику, фортификационные сооружения.