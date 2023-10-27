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В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили об очередном ударе ВСУ по Донецку. На этот раз противник использовал противорадиолокационные ракеты AGM-88HARM.

Запуск боезаряда был осуществлен в 15:55. О цели, по которой наносился удар, о разрушениях и пострадавших пока информации нет.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня. Атака пришлась на Калининский район, на улицах Разенкова и Капитана Ратникова, а также на проспекте Ильича повреждения получили несколько многоквартирных домов.

Одним из плацдармов ВСУ для обстрелов Донецка остается Авдеевка, но этот населенный пункт сейчас штурмуют российские военные. По мнению экспертов, Киеву придется сдать город, несмотря на попытки отчаянного сопротивления.

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