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На Купянском направлении российские ВС проводят артподготовку с применением тяжелого вооружения и начинают стремительное наступление, рассказал тг-канал «Иди и смотри».

Военные корреспонденты называют данное направление наиболее перспективным, однако отмечают, что российские войска переходят к наступлению и на других участках фронта. Так, они продвигаются вперед под Авдеевкой, а также на Токмакском и Краснолиманском направлениях.

«На ряде участков фронта у нас есть неплохие зацепки, где можно создать неплохой задел под зимнюю кампанию, подготовка к которой уже вовсю идет, — рассказали авторы канала.

Также они отметили, что артиллерийскими ударами непосредственно по Купянску уничтожаются склады с оружием, позиции противника, места размещения его личного состава.

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