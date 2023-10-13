За последнюю неделю российские ВС уничтожили два крупных склада с украинскими ракетами класса «воздух-воздух» в Прилуках Черниговской и Дубиевке Черкасской области. Кроме того, в Миргороде и на военном аэродроме Озерное ликвидированы хранилища авиатоплива, сообщили в Минобороны РФ.

Под Николаевом за минувшую неделю уничтожен ЗРК С-300 советского образца. Также на территории региона ликвидированы две РЛС, установленные у населенного пункта Маловарваровка.

Беспилотник «Ланцет» на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом подорвал вражеский штурмовик Су-25, ставший уже вторым самолетом, уничтоженным таким образом. Еще одну такую воздушную машину сбили в Запорожской области ВКС России.

В Харьковской области уничтожен оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», отметили в военном ведомстве.