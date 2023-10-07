Очередной склад с британскими ракетами Storm Shadow уничтожен в результате российской ракетной атаки. На этот раз поражена авиабаза Воздушных сил Украины в Миргороде Полтавской области, передает портал «Царьград».

Украинская ПВО атаку проспала, воздушная тревога была объявлена после взрыва. Цель, которой был склад с ракетным вооружением, успешно поражена. Сообщается о множественных вторичных детонациях после атаки.

Напомним, ранее украинские военные заявляли, что некоторые российские ракеты ПВО сбивать не в состоянии. К ним относятся как упомянутые «Искандеры», так и противокорабельные «Ониксы», летящие к цели на сверхмалых высотах и на сверхзвуковой скорости. Противовоздушная оборона просто не успевает отреагировать на быструю и мощную атаку.