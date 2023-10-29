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Французская разведка донесла, что российские ВС планируют развертывание в зоне проведения специальной военной операции современных автоматических систем управления «Былина». Они будут осуществлять руководство всеми комплексами радиоэлектронной борьбы без участия человека, передает портал “Военное обозрение”.

«Былина» была представлена 6 лет назад, но не поступила на вооружение в 2018 году, как изначально планировалось. Однако сейчас АСУ прошла тестирование и уже готовится к развертыванию.

По словам французских спецслужб, этот комплекс обладает уникальными возможностями. Он может объединить в одну мощную сеть системы РЭБ «Палантин» и «Леер-3», «Тирада-2» и «Житель», «Диабазол», «Тирада-2» и прочие.

При этом «Былина» постоянно осуществляет мониторинг в заданном районе, выявляет и идентифицирует цели, определяет наиболее эффективный метод их подавления. Затем она отдает команду одной из установок РЭБ, которая лучше всего подходит для воздействия на цель.

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