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42-летний житель Петербурга сильно пострадал после атаки пса, укусившего его за самое уязвимое место. Инцидент произошел у Слоновых ворот в Баболовском парке в Царском селе, пострадавший петербуржец сразу же обратился к врачам. «Фонтанка» уточняет, что агрессивное животное напало на человека средь бела дня.

Медики поставили диагноз – сильные укушенные раны на половом члене и в паховой области. Повреждения были настолько серьезными, что мужчину пришлось госпитализировать и тут же доставлять к хирургам на операционный стол.

Врачи порекомендовали пострадавшему от укуса собаки временно воздерживаться от интимных отношений, соблюдать полный половой покой. Это поможет быстро восстановиться после серьезных травм.

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