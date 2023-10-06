В Великобритании зафиксировано около 50 случаев заражения новым штаммом коронавируса Pirola. Медицинские эксперты тщательно отслеживают циркуляцию различных вариантов вируса и анализируют изменения в симптоматике. Специалисты отмечают, что «COVID-осень 23» протекает по-иному, чем предыдущие варианты, и британские врачи выделили пять основных симптомов, характерных для текущего варианта коронавирусной инфекции.

В случае COVID-19, вызванного доминирующими штаммами, чаще отмечается отсутствие высокой температуры и одышки, что указывает на менее выраженное поражение легких. Основными симптомами в настоящее время являются насморк и заложенность носа, чихание, головная боль, cлабость, боль или першение в горле.

Таким образом, проявления болезни становятся более схожими с типичными симптомами острых респираторных вирусных инфекций, характерных для осеннего и зимнего сезонов.

Важно отметить, что эпидемиологическая ситуация и доминирующие штаммы могут различаться в разных странах, и, следовательно, преобладающие симптомы также могут иметь свои особенности в каждом конкретном регионе.