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Популярное убеждение о том, что заболевания почек могут быть вызваны просто переохлаждением, является лишь мифом, рассказала врач Нина Зубова в интервью для «Газеты.Ru». Она пояснила, что болезни почек развиваются у людей, уже имеющих очаг инфекции, и этот очаг может находиться не только в почках. При переохлаждении организма снижается иммунитет, что создает условия для свободного распространения вирусов и бактерий по всему организму, включая мочеполовую систему.

Получить проблемы с почками можно из-за разных факторов, включая длительное пребывание на холоде, купание в прохладной воде, а также переохлаждение конкретных частей тела, таких как ноги или поясница. При этом одежда сама по себе не может быть основной причиной болезни, но она может создать благоприятные условия для ее развития.

Кроме того, некоторые неблагоприятные привычки и факторы, такие как курение, употребление алкоголя, неправильное питание, употребление лекарств без назначения врача, хронический стресс, недостаток сна, дефицит важных витаминов и минералов, а также инфекции, передающиеся половым путем, могут повышать риски развития заболеваний почек.

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