После 50 лет у женщин замедляется процесс выработки половых гормонов. Это является причиной целого ряда проблем, рассказала эндокринолог Виктория Садовская.

Так, наблюдаются неожиданные перепады артериального давления, которое может снижаться и повышаться именно из-за нехватки гормонов, внезапно появляются приливы жара, а также растет живот.

Последнюю проблему создает жировая прослойка, которая начинает увеличиваться для защиты важных внутренних органов. При этом интенсивность ее увеличения во многом зависит от самой женщины. Если продолжать активно двигаться, меньше времени проводить лежа или сидя, то живот будет расти значительное медленнее. В противном случае в области живота начинает накапливаться еще и висцеральный жир.

Последний не только добавляет лишних килограммов, но еще и представляет серьезную опасность для здоровья. Из-за него развиваются различные воспалительные процессы, повышается уровень сахара в крови, возникают проблемы с сосудами. Кроме того, висцеральный жир является источником токсических веществ.