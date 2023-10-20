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Одним из самых загадочных недугов является синдром раздраженного кишечника. От этого заболевания страдают 10-20 процентов населения планеты в возрасте от 25 до 45 лет, но ученые до сих пор не могут разобраться в механизме его возникновения.

Симптомы болезни перечислила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. К ним относятся урчание в животе, которое не зависит от чувства голода, болевые ощущения, диарея, повышенное газообразование, а также частые запоры. Кроме того, человек гораздо быстрее устает, страдает от бессонницы или, напротив, от сонливости.

Синдром раздраженного кишечника может оказаться осложнением после какой-либо кишечной инфекции. Также заболевание возникает из-за психологического стресса, сидячего образа жизни, курения и употребления алкогольных напитков, неправильно подобранного рациона питания.

На данный момент методик лечения или специализированных рекомендаций по профилактике синдрома раздраженного кишечника не существует. Но можно все же снизить риск его возникновения, если не отлынивать от физических нагрузок, переходить на здоровое питание и избавляться от вредных привычек.

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