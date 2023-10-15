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После перенесенной ОРВИ важно правильно подойти к поддержке и восстановлению организма, чтобы исключить развитие хронических процессов. Врач Екатерина Кашух рассказала, как это сделать.

Она отметила, что первым делом нужно избавиться от стрессов, который существенно замедляют восстановление организма после инфекции. Для этого можно практиковать дыхательные упражнения, заниматься медитацией.

Также важным средством для восстановления являются физические упражнения. Подвергать организм при этом сильным нагрузкам не стоит, для начала будет достаточно заняться простыми практиками йоги или гулять на свежем воздухе.

ОРВИ провоцирует обезвоживание организма, поэтому рекомендуется пить много жидкости. Лучший вариант – это теплая вода с лимоном или ягодами. В рацион питания следует ввести продукты с витаминами D и C.

Также быстрее восстановиться после инфекции поможет самомассаж. Он улучшит кровообращение, откроет доступ крови к участкам, на которых начались застойные явления, значительно повысить настроение.

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