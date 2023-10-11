Диетолог Лариса Фаерман рассказала «Газете.Ru», что овсянка содержит важные микроэлементы и витамины, включая благоприятные для здоровья бета-глюканы, витамины группы B, антиоксиданты, минералы, такие как железо и магний, которые оказывают благоприятное воздействие на уровень холестерина в крови. Кроме того, в ее составе есть волокна, способствующие нормализации пищеварения и усилению чувства сытости. Овсянка также полезна для детей, так как обеспечивает необходимую энергию для активного роста и физической активности, а также способствует развитию нервной системы благодаря витаминам группы B.

Гречневая каша также является ценным продуктом, так как она богата растительным белком, включает рутин, укрепляющий стенки кровеносных сосудов, а также содержит калий, кальций, фосфор и магний. Она идеально подходит для завтрака, предоставляя организму энергию на весь день и поддерживая работу пищеварительной системы. Гречка также помогает контролировать вес и является источником железа, предотвращающего развитие анемии.

Диетолог также отметила, что киноа – еще одна полезная крупа, богатая растительным белком, содержащая все необходимые аминокислоты.