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Физические нагрузки, особенно без привычки, способны спровоцировать неожиданную остановку сердца у молодых людей. Но причиной данного явления станут не они, заявил кардиолог Джонатан Ким, который специализируется на спортивной медицине.

Он пояснил, что ключевой причиной является электрическая или структурная патология сердечной мышцы, которая чаще всего передается по наследству. При этом она никак себя не проявляет и может оставаться незамеченной долгие годы, так как не выявляется даже при специальном медицинском обследовании.

По словам Кима, первым симптомом этой аномалии может оказаться как раз остановка сердца во время спортивных занятий.

О внезапной остановке сердца и его причинах рассказала и спортивный кардиолог Лили Барош. Она отметила, что это явление может быть спровоцировано дисбалансом электролита, обезвоживанием организма, а также неожиданным всплеском адреналина или кортизола.

Внезапная остановка сердца возможна в любом возрасте. Однако чаще всего она возникает у мужчин старше 40 лет, у большинства которых наблюдается комбинация всех перечисленных выше факторов. Поэтому необходимо обращаться в медицинское учреждение, если занятия спортом вдруг начинают вызывать болевые ощущения в грудной клетке, головокружения, другие неприятные симптомы вплоть до потери сознания.

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