Запрет за служение заупокойной мессы на латинском языке впервые за 50 лет был введен в Вестминстерском соборе Лондона. О соответствующем указе папы Римского сообщает портал InfoVaticana.

Ежегодная заупокойная служба, которую с 1971 года организовывало «Латинское сообщество», не состоятся 4 ноября в Вестминстерском соборе в Лондоне по причине запрета, наложенного папой Римским. При этом в католической епархии объяснили, что решением папы Римского Франциска заупокойные службы на латинском языке были запрещены во всех приходских храмах.

По распоряжению понтифика, для получения разрешения на проведение мессы на латинском языке епископ должен обратиться лично в Ватикан. При этом глава Вестминстерского собора кардинал Винсент Николс подчеркнул, что ежегодная заупокойная месса на латинском языке не является обязательной, поэтому было принято решение не обращаться за разрешением в Ватикан.