Жителей поселка Акбулак, расположенного в Оренбургской области, возмутило изъятие билборда с изображением экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Оренбуржцам стало известно, что баннер был снят из-за неуплаты арендной платы.

Данное происшествие вызвало бурную реакцию среди жителей деревни и поклонников творчества певца Юрия Шатунова. По их мнению, изъятие билборда с изображением артиста является проявлением неуважения к памяти бывшего солиста группы «Ласковый май». Разгневанные сельчане уже отправили жалобу главе района, а в случае его бездействия уже пригрозили обратиться за помощью в возвращении билборда к телеведущему Андрею Малахову, чтобы предать огласке данную ситуацию.

При этом пресс-служба Акбулакского района выразила недоумение по поводу сложившейся ситуации. По их данным, никакой неуплаты арендной платы не зафиксировано, а билборд с изображением Юрия Шатунова должен висеть на месте до тех пор, пока не порвется.