ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В результате успешных штурмовых действий российские ВС отбили у противника важнейшую его крепость под Авдеевкой – террикон рядом с коксохимическим заводом. Это господствующая высота, которая позволяла боевикам контролировать ситуацию.

Теперь контроль над самим предприятием и Авдеевкой перешел к российским военным. Они могут наносить удары по укреплениям врага, его живой силе и технике, находящейся в городе, а также пресекать попытки организовать снабжение населенного пункта.

Российские подразделения продолжают наступление на плацдарм, который боевики ВСУ удерживают фактически с начала специальной военной операции. Они успешно продвигаются с южного и северного направлений, устанавливают контроль над автомобильными трассами. На данный момент уже известно о полной блокировке железной дороги, посредством которой в Авдеевку перевозили тяжелое вооружение и технику.

Ранее сообщалось, что освобождение города позволит прекратить обстрелы Донецка, которые на протяжении 9 лет осуществлялись именно с позиций ВСУ в Авдеевке.

Вам может понравиться

Концерт Витаса в Китае посетило более 7 тысяч зрителей по фальшивым билетам

Популярный российский певец Витас приехал в китайский город Сучжоу с концертом. Однако праздничное мероприятие было омрачено скандалом. Подробности сообщают авторы Телеграм-канала Shot. Концертная площадка общей вместительностью 55 тысяч человек во

Российские ТОС-1А “Солнцепек” разгромили позиции ВСУ в зоне спецоперации

Российские ВС накрыли позиции боевиков противника ударами из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Соответствующее видео опубликовало в Сети Минобороны России. На записи говорится, что подразделения ВСУ, которые попадают под удар

Синоптик Колесов: сильный западный ветер и дожди повышают риск наводнения в Петербурге

Проливные дожди и сильный западный ветер могут привести к серьезному наводнению в Санкт-Петербурге. Об опасности повышения уровня воды в северной столице предупреждает главный синоптик города Александр Колесов читателей своего Телеграм-канала.