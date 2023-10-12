В результате успешных штурмовых действий российские ВС отбили у противника важнейшую его крепость под Авдеевкой – террикон рядом с коксохимическим заводом. Это господствующая высота, которая позволяла боевикам контролировать ситуацию.

Теперь контроль над самим предприятием и Авдеевкой перешел к российским военным. Они могут наносить удары по укреплениям врага, его живой силе и технике, находящейся в городе, а также пресекать попытки организовать снабжение населенного пункта.

Российские подразделения продолжают наступление на плацдарм, который боевики ВСУ удерживают фактически с начала специальной военной операции. Они успешно продвигаются с южного и северного направлений, устанавливают контроль над автомобильными трассами. На данный момент уже известно о полной блокировке железной дороги, посредством которой в Авдеевку перевозили тяжелое вооружение и технику.

Ранее сообщалось, что освобождение города позволит прекратить обстрелы Донецка, которые на протяжении 9 лет осуществлялись именно с позиций ВСУ в Авдеевке.