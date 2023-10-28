Серьезной проблемой для российских сил на Херсонском направлении и на других участках фронта стали сельскохозяйственные дроны, которые бойцы ВС РФ называют «Баба Яга».

Военный эксперт Алексей Живов рассказал «Ленте.ру», что примитивные украинские агродроны могут нести шесть 82-миллиметровых мин. Они сбрасывают эти боезаряды на позиции артиллеристов ВС РФ.

Самая большая сложность заключается в невозможности подавить эти мини-бомбардировщики средствами РЭБ, так как в них используются совершенно другие модули. Сбивать агродроны можно с применением пулемета Калашникова. При этом обнаружить такую цель помогает только тепловизор, поэтому нужно постоянно следить за небом, чтобы не пропустить новую атаку.