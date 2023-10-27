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Легкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305» впервые были продемонстрированы на выставке «Армия-2021» и привлекли там пристальное внимание иностранцев, рассказал обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

От отметил, что тогда гости из других стран заявили, что это всего лишь муляж, а реального прототипа не существует. Однако сейчас, когда «Изделие» 305 демонстрирует свои уникальные возможности в реальных боях, такое вряд ли кто посмеет повторить.

Нынешние статьи о новейшей ракете указывают на панику Запада. Forbes, к примеру, пишет, что именно ЛМУР, используемая вертолетами Ка-52 и Ми-28НМ стали одной из главных причин провала украинского контрнаступления.

Одна из главных особенностей «Изделия 305» — это его управляемость. Экипаж ударного вертолета отслеживает весь полет ракеты и перед заходом на цель может его подкорректировать, видя результаты своих действий на экране.

Кроме того, вертолеты могут выпускать ЛМУР, не входя в зону действия вражеских зениток и не подставляясь под их удары.

Боевая часть при общем весе боезаряда в 105 кг, весит 25 килограммов. Этого достаточно, чтобы поражать бронетехнику противника, скопления живой силы, укрытия. Управляемость позволяет «забрасывать» ракету даже в форточки, поэтому имеется возможность уничтожать врага, скрывающегося в зданиях и сооружениях.

Дальность поражения целей – 14,5 километра. Но уже сейчас появилась ракета «Изделие 306», которая представляет собой модифицированный вариант ЛМУР с увеличенной дальностью.

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