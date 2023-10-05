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Продвижение украинских войск на Артемовском направлении является для них вопросом престижа. Именно поэтому Киев постоянно перебрасывает к городу новые подразделения для подкрепления, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Президент Украины Владимир Зеленский и его подчиненные превратили Артемовск в своеобразный символ, они заявляли, что это неприступная крепость и удерживали город более полугода. Сейчас Киев не может так просто взять и отказаться от него.

Помимо этого, ВСУ пытаются занять более выгодные позиции к зиме. Будут ли они пробиваться к Артемовску через Клещеевку или просто проведут перегруппировку, используя присланное из Киева подкрепление, пока сказать сложно, все будет зависеть от целого ряда факторов.

Скорее всего, ВСУ займут позиции, позволяющие удержать те населенные пункты, которые сейчас находятся под их контролем, и только после этого будут принимать решения по Артемовску.

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