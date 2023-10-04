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ВСУ с началом дождей и распутицы остановят контрнаступление, но вряд ли прекратят боевые действия полностью. Они используют затишье на фронте для перегруппировки танковых соединений, чтобы весной снова пойти в атаку, а до этого будут наносить удары по Крыму и территории РФ, считает военный эксперт Дмитрий Корнев.

Основатель издания Military Russia пояснил, что сейчас Киев накапливает запасы ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также артиллерийских снарядов. Также он ожидает решения по поставкам дальнобойных ATACMS и надеется на положительное решение Германии по боезарядам Taurus.

По мнению Корнева, пока российские ВС будут адаптироваться к новым для себя ракетам, Киев на некоторое время может получить реальное преимущество. У него уже есть Storm Shadow и SCALP, но с ними бороться уже научились.

Еще одна опасность исходит от беспилотников. Сейчас ПВО РФ справляется с ними, но ВСУ запускают не более 10-15 единиц. А что будет, если их количество увеличится до 50, интересуется эксперт.

Также ВСУ готовят флот из морских дронов, которые будут использоваться для атак на Крымский полуостров и корабли Черноморского флота. Пока с ними успешно справлялись, но опять же, все зависит от количества беспилотных аппаратов.

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