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Ракеты ATACMS летят к цели по баллистической траектории. Это дает возможность рассчитать их местонахождение в конкретной точке в определенный момент времени и осуществить перехват. С «Искандерами» этот номер не пройдет, так как они способны маневрировать в полете, раскрыл разницу между американскими и российскими боезарядами военный эксперт Юрий Кнутов.

Он также отметил, что «Искандеры» значительно быстрее и точнее, при заходе на цель они развивают огромную скорость, что также делает практически невозможным их перехват. Кроме того, российский боезаряд имеет дальность в 500 км и обладает большей разрушительной силой.

ATACMS, переданные Соединенными Штатами Киеву, проигрывают «Искандерам» по всем параметрам. ВСУ получили ракеты с ограниченной дальностью в 165 километров и без модулей GPS, уязвимых перед российскими РЭБ. Практически любые ЗРК способны сбивать эти боезаряды, выпущенные еще в 90-е годы прошлого века.

«Искандер» же можно уничтожить только на земле, но вот найти оперативно-тактический ракетный комплекс – задача непростая, отметил в разговоре с журналистами News.ru Кнутов.

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