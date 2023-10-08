Украинское наступление выдохлось, силы ВСУ окончательно иссякли, поэтому в Купянске боевики уже начали активную подготовку к обороне. Об этом РИА Новости сообщил командир отряда «Барс-9».

Военнослужащий рассказал, что украинские подразделения предпринимают попытки укрепить удерживаемые пока позиции, но сделать им этого не удается. ВС РФ моментально реагируют на такие действия и наносят по противнику артиллерийские и авиационные удары.

Помимо позиционных боев, ВСУ вообще ничего не предпринимают, у них закончились силы для серьезных атак, поэтому ведется подготовка к оборонительным действиям.

Военный также показал видеозаписи Купянска, которые регулярно делают беспилотные аппараты, кружащие над городом. Напомним, ВС РФ продолжает наступление на этот населенных пункт, а также на ряде других направлений.