В Армии обороны Израиля рассказали о первом применении снарядов «Стальное жало», передает портал Ura.ru. С помощью этих новейших боеприпасов была поражена пусковая площадка ХАМАС.

Steel Sting или «Стальное жало» представляет собой высокоточный минометный снаряд. Встроенная в него двойная система наведения дает возможность поражать цели противника и одновременно снижать риски нанесения ущерба гражданским лицам. Боезаряд наводится по лазерному лучу и системе навигации GPS.

Впервые снаряд использовал отряд специального назначения «Магеллан», который сперва обнаружил площадку, используемую ХАМАС для ударов по израильской территории, а затем нанес огневое поражение объекту.

Согласно заявлению министерства здравоохранения Палестины, конфликт в Израиле уже унес более 4 тысяч жизней.