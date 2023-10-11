Российские ВС усовершенствовали тактику ведения боевых действий на Украине, что позволило существенно увеличить количество уничтоженной техники натовского образца. Тг-канал «Военная хроника» отметил, что изменения коснулись действий разведки и артиллерии.

Теперь разведывательные подразделения действуют значительно глубже, что автоматически повышает их эффективность. Они позволяют точно устанавливать координаты местонахождения украинских боевых машин и вооружения и наносить по ним разящие удары.

В качестве примера авторы портала привели видеозапись уничтожения самоходной артиллерийской установки CAESAR, полученной Киевом от Франции.

Благодаря новой тактике ВС РФ многочисленные заявления о неуязвимости западной техники и вооружений оказались далеки от реальности. Это доказывает практически ежедневное уничтожение танков, БТР, БМП, САУ, артиллерийских орудий западного образца.