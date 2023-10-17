На участках фронта Копани-Нестерянка и Вербовое-Работино на Запорожском направлении украинские ВС снова начали проводить атаки, используя пехоту и бронетехнику. Но никаких сюрпризов российским военным противнику преподнести не удалось, сообщил тг-канал «Военная хроника».

Авторы публикации отмечают, что на протяжении целого месяца ВСУ проводили «мясные штурмы», используя технику только в качестве «бронированных автобусов». Скорее всего, они осуществляли перегруппировку сил и сейчас атакуют практически так же, как в первые дни контрнаступления. При этом враг несет примерно такие же потери.

Российские ВС были готовы к такому развитию событий, поэтому застать их врасплох у Киева не получилось. По противнику эффективно работает артиллерия. Единственное, что изменилось – это количество целей, которое увеличилось вдвое.