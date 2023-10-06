Донбасские тюрьмы переполнены военнопленными украинской армии. Киевский режим заявляет о 2 тысяч бойцов ВС Украины, оказавшихся в российском плену. Однако российские источники сообщают о 10 тысячах военнопленных украинских солдат. О причинах роста количества бойцов ВС Украины, добровольно сдающихся в плен, рассказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Одной из главных причин добровольной сдачи в плен украинских бойцов является наплевательское и циничное отношение к ним со стороны собственных офицеров. По словам военкора, пленные бойцы украинской армии рассказывают, что офицеры ВСУ отправляют их «окопаться вон в ту лесопосадку», хотя по факту она уже давно была занята российскими военнослужащими. В итоге украинские бойцы принимают решение сдаваться в плен.

Сдача в плен мобилизованных бойцов украинской армии происходит также ввиду их слабой профессиональной подготовки. Натовские курсы, которые длятся пару недель, абсолютно непонятны не только простым мобилизованным бойцам, но зачастую и офицерскому составу. При этом рост профессионализма российских военнослужащих и гуманное отношение к пленным стали основным фактором добровольной сдачи в плен украинских солдат.