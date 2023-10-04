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Военный корреспондент RT Мурад Газдиев, находящийся сейчас в зоне проведения специальной военной операции, опубликовал в Сети видеозапись уничтожения украинских пехотных подразделений под Вербовым на Запорожском направлении. Он рассказал, что при попытке штурма ВСУ потеряли не только личный состав, но и несколько единиц боевой техники.

На жестких кадрах, которые из морально-этических соображений не публикуются, видно, что по пехоте ВСУ наносит удар беспилотный аппарат. Он сбрасывает термобарический боеприпас, который буквально разрывает боевиков противника.

Несмотря на провалы практически каждой попытки наступления Киев продолжает «мясные штурмы» у Вербового и Работино. Американское издание NYT написало, что ВС РФ используют тактику «эластичной обороны», сперва уступая врагу часть территории, а затем уничтожая его мощным ударом.

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