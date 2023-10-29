Издание «Военное дело» со ссылкой на военного корреспондента Евгения Лисицина сообщает, что российским подразделениям удалось закрепиться на терриконе в Авдеевке. По словам журналиста, ВС России полностью зачистили господствующую высоту от украинских боевиков.

Лисицин также отметил, что на данный момент российские силы уже продвигаются в районе железнодорожного полотна, поблизости от которого расположена основная дорога, откуда снабжается авдеевская группировка ВСУ.

Военный корреспондент также подчеркнул, что украинские боевики также пытались осуществить прорыв через железную дорогу на Артемовском направлении в районе Клещеевки и Андреевки. Но российские силы пресекли все попытки противника. Отмечается, что на данном участке фронта значительно снизилась активность работы артиллерии ВСУ. Лисицин отметил, что на данный момент российские силы продолжают свое продвижение к северу от Артемовска в районе Берховского водохранилища.