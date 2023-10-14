Российские ВКС задействовали авиабомбу ФАБ-1500 для удара по позициям украинских войск в селе Урожайном. Видеозапись этой атаки в Сеть выложил военный корреспондент Чингис Дамбиев, передает портал News.ru.

Военкор отметил, что бомба была оснащена модулем планирования и коррекции, поэтому для ее запуска самолету не пришлось входить в зону действия вражеской ПВО. На записи хорошо видно, как авиабомба поражает одной из зданий, используемых ВСУ. Мощный взрыв накрывает позиции противника.

Российские ВС также продолжают наносить артиллерийские удары по позициям ВСУ в Авдеевке. Ранее видео с последствиями непрекращающихся обстрелов одной из главных крепостей противника показал военкор Андрей Руденко. На ней населенный пункт накрывает черный дым.