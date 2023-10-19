Военный эксперт Борис Рожин в своем тг-канале Colonelcassad рассказал о последних событиях у Авдеевки, где российские военные после нескольких дней паузы снова начали штурм.

ВС РФ взяли под контроль еще одну господствующую высоту – террикон, на котором размещался важный опорник противника к северу от Авдеевки. Боевикам ВСУ не оставалось ничего иного, как с крупными потерями отойти за железнодорожные пути.

К югу от города российские войска также продвигаются вперед. От авдеевской кольцевой дороги, которая уже находилась под их контролем, подразделения дошли до станции «450 километр», где закрепились на новых позициях.

Украинские ВС тоже без дела не сидят. Они перебросили дополнительные силы к Бердычам. 110-я и 31-я ОМБР сумели оттеснить российских военных к железной дороге, по которой сейчас проходит линия разграничения.

По словам эксперта, наступление ВС РФ продолжается и развивается медленно для максимального сохранения личного состава. Киев в свою очередь собирает силы и намеревается нанести удар по Водяному и Пескам, воспользовавшись активностью российских войск под Авдеевкой.