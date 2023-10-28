Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже более года проживает в США. Однако у молодого артиста на чужбине нет регулярной работы, он перебивается временными заработками. К тому же, сын Орбакайте не раз говорил, что ему скучно в США. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

На днях Никита решил пощекотать себе нервы и посетил Дом ужасов в преддверии наступающего Хеллоуина. И хотя Пресняков младший знал, чего стоит ожидать от этого заведения, все равно ему было страшно до крика.

Напомним, что несколько лет назад у Никиты Преснякова были найдены холестериновые полипы в желчном пузыре. Это вид опухоли, которая не излечивается. Чтобы не идти на крайние меры – удаление желчного пузыря, внук Пугачевой старается придерживаться специальной диеты.

Никита Пресняков переехал в США вместе со своей супругой Аленой Красновой. В Америке артист работает под псевдонимом Nick Pres. Известно, что внук Пугачевой решил заняться режиссурой. Сейчас он работает над съемками музыкальных видео.