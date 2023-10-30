Комедийный актер Мэттью Перри, прославившийся благодаря роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», ушел из жизни в возрасте 54 лет. Внезапная смерть актера стала настоящим шоком для его близких, коллег и друзей. Популярный артист был не только любимцем публики, но и настоящим другом для многих голливудских знаменитостей.

«Влияние его комедийного гения ощущалось во всем мире, и его наследие будет жить в сердцах многих людей. Это душераздирающий день, и мы посылаем нашу любовь его семье, его близким и всем его преданным поклонникам», – написала пресс-служба компании Warner Bros. Television Group.

Известная актриса Сельма Блэр написала на своей страничке в социальной сети, что ее сердце разбита, а она сломлена новостью о смерти Мэттью. «Миру будет не хватать тебя, Мэттью Перри», – написала актриса Мэгги Уилер, сыгравшая Дженис в сериале «Друзья». Еще один коллега по съемкам в сериале «Друзья» – актер Майкл Рапапорт, сыгравший полицейского Гари, написал: «Он всегда был таким клевым, расслабленным и талантливым. Ты – часть американской культуры и будешь жить вечно».