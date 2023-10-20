Грузия разработала четкий и понятный план для всех министерств и ведомств на случай ядерной войны. Такое заявление сделал руководитель Службы госбезопасности Григол Лилуашвили.

Риски начала ядерного конфликта в регионе повышаются и поэтому Тбилиси заранее начал предпринимать меры по подготовке к такому конфликту. Первым делом был составлен подробный план, в котором буквально по шагам расписаны все действия грузинских ведомств, передает «Коммерсантъ».

Кроме того, уже готов алгоритм действий медицинских учреждений страны, которые будут оказывать помощь пострадавшим в ходе ядерного конфликта. Власти страны также составили список лекарств, которые будут розданы жителям Грузии.

По словам Лилуашвили, опыт по разработке подобных планов и мер уже имеется после пандемии коронавируса. При этом он заявил, что Грузия собирается проводить прагматичную и умеренную политику как внутри страны, так и за ее пределами для предотвращения ядерной войны или как минимум, прямых ударов по территории государства с применением ЯО.