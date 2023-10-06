С вечера четверга украинские ВС атаковали российские позиции между населенными пунктами Копани и Работино, стремясь все же «продавить оборону». Однако добиться желаемого результата противнику не удалось, рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВС РФ в сложнейших условиях сумели отразить три волны атак украинских вооруженных формирований. Каждый раз противнику пришлось отступать, теряя технику и личный состав, но через время он вновь бросался в наступление.

ВС РФ наносят по врагу удары из артиллерийских установок, рассеивая пехотные подразделения и уничтожая бронетехнику, которой Киев щедро снабдил Североатлантический альянс.

Несмотря на успешное отражение атак, ситуация на Ореховском направлении остается весьма сложной, тяжелые бои продолжаются. Ближе к утру ВС РФ отбили атаку у Новопрокопоповки, уничтожив часть наступающих подразделений. Также немало боевиков оказалось в плену.