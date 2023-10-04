Украинские боевики снова попытались высадиться на мыс Тарханкут в Крыму, но были ликвидированы, сообщает Минобороны РФ.

В ночь на 4 октября диверсанты на большой скорости двигались к мысу на трех гидроциклах и одном боевом катере. В небо была поднята военно-морская авиация, которая обнаружила нарушителей границы и предприняла необходимые меры для предотвращения высадки десанта.

Киев отправляет диверсантов в Крым с 30 августа. Тогда примерно 50 боевиков пытались подойти к полуострову на катерах, но были уничтожены силами морской авиации. Попытки повторялись 4 и 10 сентября, но оба раза пресекались российскими ВС.

Кроме того, ВСУ продолжают периодически обстреливать полуостров ракетами Storm Shadow и запускать дроны-камикадзе. Но средства ПВО и РЭБ справляются с отражением подавляющего большинства атак.