Российские истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили склады с боеприпасами ВСУ и пункты временного размещения боевиков у Петропавловки, Песчаного и Новолюбовки на Купянском направлении, сообщил глава пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Также в районе населенного пункта Тимковка уничтожены замаскированные укрытия 32-й механизированной бригады ВСУ. Для этой цели использовались тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Ударами ВКС РФ также уничтожен опорный пункт, который занимали подразделения 113-й бригады теробороны.

Всего на Купянском направлении уничтожено около двух рот противника. Российские ВС продолжают наступление, медленно, но уверенно приближаясь к городу.