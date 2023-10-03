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Глава Шведской футбольной ассоциации (SvFF) и первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон принес свои извинения за высказанное им предложение допустить к международным соревнованиям юношеские сборные по футболу из Российской Федерации. Соответствующее заявление европейского футбольного чиновника было опубликовано на сайте Шведской спортивной конфедерации.

«Я сожалею, что моя позиция в УЕФА и принятое решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию. Это так. Однако я понимаю, что УЕФА хочет проверить, правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они могут быть наказаны за акты насилия, совершенные взрослыми», – заявил Нильссон.

Напомним, что 26 сентября исполком УЕФА выступил с предложением допустить к международным соревнованиям юниорские сборные по футболу из России возрастом до 17 лет. При этом предполагалось, что российские команды будут выступать на турнире в нейтральном статусе без государственного флага и гимна.

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