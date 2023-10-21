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В ночь на 21 октября в Кривом Роге Днепропетровской области вновь прозвучали мощные взрывы.

Сергей Лысак, возглавляющий областную военную администрацию региона, заявил, что зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры, передает ТАСС.

После взрыва на предприятии начался сильный пожар, на место выезжали экстренные службы, которые ликвидировали возгорание, добавил мэр города Александр Вилкул.

В Днепропетровской области воздушная тревога объявлялась несколько раз в течение ночи. Кроме того, о ракетной опасности сообщали власти Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Напомним, ВС РФ регулярно атакует тыловые объекты украинской армии, а также предприятия, транспортную и энергетическую инфраструктуру противника. Для этой цели применяются не только ракеты, но дроны-камикадзе «Герань».

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