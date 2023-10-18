Victoria’s Secret отказывается от приоритета воукизма над «сексуальностью»

По словам руководителей компании, инициатив бренда в области разнообразия «недостаточно, чтобы добиться успеха» в финансовом отношении, сообщает FOX Business.

Сеть нижнего белья Victoria’s Secret, как сообщается, прекращает ориентирование на феминистские преобразования последних лет, поскольку это не привело к успеху в их бизнесе, лишь к убыткам.

С тех пор, как американский бренд решил отказаться от своего «гиперсексуализированного» имиджа, доходы компании значительно упали. Таким образом, Victoria’s Secret стремился обновить себя и вернуть «сексуальность», отмечает Business Of Fashion.

Обратная смена приоритетов

В своей статье Каталин Чен сообщает, что усилия бренда по продвижению инклюзивности, в том числе сделать ЛГБТК-футболистку и откровенную левачку Меган Рапино, а также трансгендера новыми представителями Victoria’s Secret, полностью отказавшись от знаменитых «ангельских» супермоделей, получили «положительные отзывы от онлайн-критиков, [но] так и не стали продажами».

Согласно цифрам, в 2023 году прогнозируемая выручка в недавнем прошлом топового бренда нижнего белья составит лишь $6,2 млрд, что на 5% ниже, чем в 2022-м, и еще более ниже, чем в 2020-м, когда продажи Victoria’s Secret составили $7,5 млрд.

Падение продаж также последовало вслед за решением владельцев компании сделать состав ее совета директоров преимущественно женским.

Ставка на феминизм проиграла

В 2021-м Меган Рапино рассказала, чем был бренд до обновления, подчеркнув, что он проецировал «действительно вредное» послание, бывшее «патриархальным, сексистским и рассматривавшем не только то, что значило быть сексуальной, но и то, чего одежда должна была дать через мужскую призму восприятия и через то, чего желали мужчины».

«И это было ориентировано на более молодых женщин», – отметила тогда американская звезда женского футбола.

В статье на Business Of Fashion Каталин Чен отметила, что намерение компании нижнего белья остановить финансовый спад, вызванный бодипозитивным маркетингом, заключается в том, чтобы вернуть формат показов на подиуме и совместить сексуальность, которой славился бренд, с некоторыми из своих более инклюзивных инициатив.

Чен описала «Victoria’s Secret: The Tour ’23» как выставку, «находящуюся где-то посередине между олицетворением мужской похоти эпохи расцвета американского бренда и инклюзивной утопией, продвигаемой его многочисленными дизрапторами».

Грег Юнис, президент брендов Victoria’s Secret и Pink, подвел итог новому направлению развития компании, заявив инвесторам: «Сексуальность может быть инклюзивной». Он объяснил, что «сексуальность может подчеркнуть разнообразный опыт наших клиенток, и это то, на чем мы сосредоточены».

Как сообщается, гендиректор компании Мартин Уотерс также признал, что инициативы по инклюзивности не принесли компании прибыли, сообщил: «Несмотря на все усилия, этого оказалось недостаточно, чтобы добиться успеха».

По данным Business Of Fashion, новая цель компании – «повысить прибыльность и увеличить годовой объем продаж до суммы свыше 7 миллиардов долларов». Для достижения этой цели бренд планирует запустить спортивную одежду и купальники, обновить существующие магазины и открыть 400 новых бутиков за пределами Соединенных Штатов.