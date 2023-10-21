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На Первом канале завершилось шоу «Голос. Уже не дети» и был назван победитель музыкального конкурса, точнее, победительница. По голосованию зрителей лучшей участницей стала Вероника Сыромля, которая соревновалась в составе команды Егора Крида.

Вероника Сыромля родилась в Севастополе и ранее уже принимала участие в пятом сезоне шоу «Голос. Дети». Тогда она тоже дошла до финала в команде Пелагеи, но ей не удалось поебдить. На момент своей победы в «Голосе. Уже не дети» девушке исполнилось 19 лет.

После участия в детском «Голосе» Вероника активно участвовала в различных музыкальных фестивалях и после окончания школы поступила на обучение в Московский государственный институт культуры.

Кроме нее в финал нового шоу попали другие участники – Рагда Ханиева, Давид Саникидзе, Иван Кургалин, Мария Мирова, Олеся Казаченко, Мария Панюкова, Рената Таирова.

В финале шоу выбрали и лучшего наставника. Лучшей оказалась Пелагея по результатам зрительского голосования стала Пелагея.

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